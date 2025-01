Bitcoin-Kurs steigt kurz vor Trumps Amtsantritt auf Rekordhoch

Der Bitcoin ist am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Montag kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung in der Früh auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 109.356 US-Dollar (106.191 Euro) und ließ damit die alte Bestmarke von Mitte Dezember hinter sich.

Der Bitcoin hat seit der Wahl von Trump im November um fast 60 Prozent zugelegt. Trump hatte versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern. Außerdem hat er sich für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA ausgesprochen. Zuletzt notierte der Bitcoin noch knapp acht Prozent im Plus bei 108.794 Dollar.

Experten gehen indes davon aus, dass die hohe Nachfrage anhalten wird. "Die neue US-Administration ist sehr kryptofreundlich", sagte der Chef der Gruppe Börse Stuttgart, Matthias Voelkel, der Deutschen Presse-Agentur. "Dies und auch die neue Regulierung innerhalb der Europäischen Union für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen dürften dafür sorgen, dass der Markt weiter befeuert wird und es zu einem regen Handel kommt." Aktuell gebe es in Europa 30 bis 40 Millionen Kunden, die Bitcoin und andere entsprechende Währung besäßen. Ende des Jahrzehnts sollten es je nach Studie 100 bis 150 Millionen Menschen sein, erläuterte der Manager der nach eigenen Angaben sechstgrößten Börsengruppe in Europa. Der Bitcoin befindet sich seit knapp zwei Jahren in einem Aufwärtstrend.

Im November und Dezember habe es in Stuttgart Handelsumsätze gegeben, die historisch zu den höchsten zählten, sagte Voelkel. Die Anlageklasse sei noch sehr jung. Sie sei etwas mehr als 15 Jahre alt. Die Kurse von Bitcoin und Co schwankten sehr stark. Es könne somit auch zu extremen Rückschlägen kommen. "Wichtig ist, sich nicht mit unseriösen Akteuren einzulassen."

Regulierung innerhalb der EU

Seit Anfang des Jahres gibt es eine EU-Richtlinie, die die Dienstleistungen im Kryptomarkt klar reguliert. Akteure, die in diesem Bereich operierten, müssten sich den Anforderungen unterwerfen. Es gehe um den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen. "Dafür ist nun eine Lizenz notwendig."

Die Gruppe Börse Stuttgart verfügt seit dem Start ihres Digitalgeschäfts 2019 über die nötigen Lizenzen in Deutschland. "Die neue EU-Regulierung sorgt auch dafür, dass der Markt noch reifer und seriöser wird", sagte Voelkel.

Die Börsengruppe bietet eigenen Angaben zufolge Banken und anderen Finanzinstitutionen die Infrastruktur, damit sie Bitcoin und andere Kryptowährungen handeln und verwahren oder dies Privat- und Firmenkunden ermöglichen können: "Das können London, Zürich und Paris nicht."

Inzwischen bediene man in diesem Bereich ein knappes Dutzend institutioneller Kunden, sagte Voelkel. Etwa ein Viertel ihrer Gesamterträge macht die Börsengruppe inzwischen im Geschäft rund um Kryptowährungen und die entsprechenden Dienstleistungen. Konkrete Zahlen nannte der Manager nicht.

Auch Melania Trump mit eigenem Krypto-Coin

Nach Donald Trump (wir haben berichtet) hat jetzt auch seine Frau Melania einen eigenen "Meme Coin" im Angebot. Die künftige Präsidentengattin stellte "$MELANIA" am Wochenende vor - und Fans trieben den Marktwert bis Montag in der Früh auf rund zwei Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) hoch. Trump wird am Montag als US-Präsident vereidigt, und das Paar begann mit dem Projekt kurz davor. Ebenso wie "$TRUMP" basiert der Coin technisch auf der Kryptowährungsplattform Solana und ist so etwas wie eine digitale Gedenkmünze, die gehandelt werden kann. Und genauso wie beim Coin des künftigen Präsidenten gibt es den Hinweis, dass "$MELANIA" nicht als Investitionsobjekt oder Wertpapier gedacht sei, sondern als Ausdruck der Unterstützung.

Den Marktwert von Trumps am Freitag vorgestellten Coin trieben seine Anhänger inzwischen auf 14 Milliarden Dollar hoch. 80 Prozent der "$TRUMP"-Coins werden bei zwei mit der Trump Organisation verbandelten Firmen liegen: CIC Digital und Fight Fight Fight.

Donald Trump hatte im Wahlkampf Unterstützung für Kryptowährungen versprochen. In den vergangenen Jahren hatte er unter anderem auch schon erfolgreich digitale Sammelkarten an seine Anhängerinnen und Anhänger verkauft.

