Bis zu 30 Prozent Trinkgeld in US-Restaurants

Der Verkäufer in der Bäckerei an der Connecticut Avenue dreht das iPad schwungvoll Richtung Kunden. Erwartungsvoll lächelt er. "Wann immer Sie so weit sind." Auf dem Bezahlbildschirm tauchen auf blauem Grund drei Felder auf. Sie bieten die Wahl zwischen 15, 20 und 30 Prozent. Fast mit der Lupe suchen muss man die Option "No Tip" am unteren Rand des Schirms.

Der Nächste in der Schlange kann ohne Mühe sehen, wie großzügig das Trinkgeld ausfällt. Der sanfte Druck funktioniert. Am Ende des Monats haben die Beschäftigten ein paar hundert Dollar mehr in der Tasche.

Deswegen haben die Beschäftigten von Starbucks Druck auf den Konzern gemacht, "the turn", wie der drehbare Bezahlbildschirm genannt wird, einzuführen. Laut einer Statistik des Konzerns gibt die Hälfte der Kunden heute ein Trinkgeld von mindestens 15 Prozent.

Gleichzeitig wächst der Widerstand gegen den Versuch von Dienstleistern, überall die Hand aufzuhalten: von Autowaschanlagen über den Kiosk bis zum Selbstbedien-Checkout am Flughafen.

Laut einer Studie von "Bankrate.com" haben zwei von drei Amerikanern eine negative Einstellung zu der aus ihrer Sicht außer Kontrolle geratenen Trinkgeld-Unkultur. Was sie am meisten störe, so der Analyst Ted Rossman, sei der Eindruck, bevormundet zu werden: "Sie müssen sich wirklich anstrengen, wenn Sie kein Trinkgeld geben wollen."

In der an Trinkgelder gewöhnten Gastronomie macht sich "Tipflation" durch einen Anstieg der Obergrenzen bemerkbar. Lag der Aufschlag auf die Rechnungen in den 1950er-Jahren noch bei zehn Prozent, stieg der Betrag auf 15 Prozent in den 1980er-Jahren und etablierte sich vor Corona bei 20 Prozent. In Metropolen wie Washington, New York oder Los Angeles ist das heute die in Restaurants erwartete Untergrenze. 25 und 30 Prozent an "Tip" (englisch für Trinkgeld) stehen als Vorschlag auf dem Kreditkartenbeleg.

Was Kunden und Personal verärgert, sind die oft nicht transparenten Gebühren, die Besitzer aufschlagen. In Los Angeles verklagten Kellner eines Restaurants die Eigentümer, sie um ihre Trinkgelder zu prellen, indem sie eine "Service"-Gebühr von 18 Prozent verlangten. Geld, das nicht dem Personal, sondern dem Geschäft zugutekam. Die Kläger bekamen Recht. Seitdem steht auf dem Beleg, die Gebühr sei "kein Tip".

"Dazu bin ich nicht mehr bereit", sagt Andrew Rathburn, der kürzlich beim Italiener in Georgetown statt 56 Dollar – laut Speisekarte – 82 Dollar zahlen sollte. So wie den Bundesbeamten auch der "Dreh" in Geschäften stört, in denen Trinkgelder früher unbekannt waren. Er wundere sich, "wann ich auch meinem Arzt einen Tip geben muss".

