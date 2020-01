Bis zu 270 Jobs weg: Opel beendet Motorenfertigung in Wien

Künftig werden in Wien-Aspern nur noch Getriebe hergestellt, bestätigte Opel einen Bericht der „Presse“. Grund für das Aus der Motorenfertigung ist ein auslaufender Auftrag vom US-Konzern General Motors, der in Wien vor allem für den europäischen Markt fertigen ließ. Nach dem Verkauf von Opel an die französische PSA-Gruppe im August 2017 war das Ende absehbar.

Zwischen 200 und 270 Mitarbeiter dürften vom Ende der Motorenherstellung betroffen sein, heißt es aus dem Unternehmen. Die Zahl der Beschäftigten geht damit auf weniger als 600 zurück. Zu den Spitzenzeiten Ende der 1980er-Jahre waren noch 2700 Mitarbeiter in dem Werk tätig. Sie stellten damals 380.000 Motoren und 510.000 Getriebe her, heißt es in dem Bericht.

Sechsganggetriebe für die PSA-Gruppe werden im Werk in Wien-Aspern weiterhin gefertigt.