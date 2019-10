Die Arbeitsmarktstatistik des September zeigt, wie das Lehrlingsjahr läuft: 2400 Lehrstellen sind derzeit in Oberösterreich unbesetzt, fast alle davon werden in diesem Lehrjahr unbesetzt bleiben. Laut Gerhard Straßer, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich, würden noch einige wenige Lehrlinge per 1. Oktober beginnen. Diese Zahl bestätigt die Wirtschaftskammer.