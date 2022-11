Bis zu 121 Prozent: Drogeriewaren in Österreich deutlich teurer als in Deutschland

Pflaster, Körpermilch, Handcreme, Nachtpflege und Make-up: Diese und zahlreiche andere Produkte des täglichen Bedarfs sind in Österreich deutlich teurer als in Deutschland. Das geht aus dem Online-Preismonitor der Arbeiterkammer Wien (AK) hervor. Dafür wurden 116 idente Drogeriewaren (Reinigungsmittel, Körperpflege und Hygieneartikel, Babynahrung, Herrenpflege) aus deutschen und österreichischen Online-Super- und Drogeriemärkten verglichen.

Die AK hat 116 Drogeriewaren in einen Warenkorb gepackt: In Österreich ergab sich ein Preis von 529,64 Euro. In Deutschland beliefen sich die Kosten auf 406,50 Euro, das sind rund 30 Prozent weniger.

Am krassesten war der Preisunterschied dem Vergleich zufolge bei einer Körpermilch mit 200 Milliliter Inhalt: Die Preisdifferenz liegt bei rund 121 Prozent. Auch bei 20 Stück Pflaster von Hansaplast (118 Prozent) und Make up von Maybelline Jade (113 Prozent) war die Differenz eklatant.

98 der 116 verglichenen Drogeriewaren sind in Deutschland günstiger als in Österreich - nur bei 18 Produkten ist es umgekehrt.

Bemerkenswert ist, dass die Produkte in österreichischen Online-Supermärkten (Billa, Interspar) im Schnitt um 14,6 Prozent teurer sind als in Online-Drogeriemärkten (Bipa, dm, Müller). In Deutschland sind die Online-Supermärkte im Schnitt nur um 0,2 Prozent teurer.