Bis zu 1000 Euro täglich: Warnung vor gefälschten Job-Angeboten im Internet

Das Angebot klingt verlockend: ein Teilzeitjob, der in der Freizeit ausgeübt werden kann. Die Arbeit wird als einfach bezeichnet, sie könne von zu Hause erledigt werden, ein Verdienst von bis zu 1000 Euro am Tag sei möglich. Viele Nutzer von Messengerdiensten wie WhatsApp und Signal bekommen derzeit solche Nachrichten von einer unbekannten Nummer, auch in den sozialen Medien tauchen sie auf. Interessenten sollen auf einen Link klicken.