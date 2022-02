Bisher muss in Europa in Supermärkten nur bei Frischfleisch ausgewiesen sein, woher es stammt. Bis spätestens Ende des Jahres soll diese Herkunftskennzeichnung auch für alle verarbeiteten und in Österreich hergestellten Lebensmittel mit den Primärzutaten Fleisch, Milch und Eier verpflichtend kommen, etwa bei Wurst.