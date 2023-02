Bis 11. Februar noch beim Nachhaltigkeitspreis Feronia anmelden

Die Liste der eingereichten Bewerbungen für Feronia, den Nachhaltigkeitspreis des Landes Oberösterreich, wird mit jedem Tag länger. Die OÖN suchen in Kooperation mit dem Land und der Oberbank vorbildliche Konzepte, Produkte, Dienstleistungen und Initiativen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur sowie Soziales. Die Bewerbungsfrist läuft bis 11. Februar. Interessierte können sich unter nachrichten.at/feronia anmelden.

Wer in den vier Kategorien als Sieger hervorgeht, wird eine hochkarätige Jury bestimmen. In der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" beworben hat sich Frischfang aus Ulrichsberg. Das Unternehmen von Michael Plöckinger und Manuel Pfeil betreibt eine der größten Indoor-Aquakulturen für Forellen und Zander in Österreich. Dem Wasser von Frischfang werden neben Salz zur Regenerierung der Schleimhäute nur Backpulver für den pH-Wert und Essig zur Desinfektion beigefügt.

Plöckinger (li.) und Pfeil mit ihrem "Frischfang" in den Händen Bild: Frischfang

Ebenfalls in dieser Kategorie mit dabei ist die Braucommune Freistadt: Mit einem Jahresausstoß von 150.000 Hektoliter ist der Energiebedarf entsprechend hoch. Dem begegnet die Brauerei etwa mit der Umstellung der Logistik auf E-Mobilität und einer Wärmerückgewinnungsanlage für die Gastronomie. Um Mitarbeiter zum Energiesparen zu animieren, wurde ein firmeninternes Anreizsystem entwickelt.

Dem Konflikt zwischen nachhaltiger Verpackung und Hygienestandards begegnet die Naturbackstube Honeder damit, 90 Prozent der Ware unverpackt anzubieten bzw. in Papiertaschen zu verkaufen. Plastiksackerl gibt es schon seit 2012 nicht mehr. Um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, wurde eine eigene Linie mit Produkten aus wiederverwertetem Brot etabliert.

So wenig Kunststoff wie möglich in der Naturbackstube Honeder Bild: Maybach

