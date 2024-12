Birkenstock steigert Umsatz und Gewinn

Das teilte das deutsche Unternehmen heute mit. Birkenstock hat am Mittwoch die Markterwartungen für das vierte Quartal übertroffen, was auf den starken Absatz der teuren Sandalen des deutschen Schuhherstellers zurückzuführen ist. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 16 Prozent auf 240 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 15 Prozent auf 555 Millionen Euro.

"Sowohl Umsatz als auch bereinigtes Ebitda lagen über unseren Erwartungen", sagte Vorstandschef Oliver Reichert. Für das laufende Geschäftsjahr kündigte der Vorstand ein Umsatzplus von 15 bis 17 Prozent an und einen Anstieg der Ebitda-Marge um bis zu 50 Basispunkte auf 30,8 bis 31,3 Prozent.

Vorbörslich legte die Aktie in New York um rund 1,7 Prozent auf knapp 57 US-Dollar zu. Die Gewinnmarge (auf Ebitda-Basis) gab das Unternehmen mit 30,8 Prozent an.

