Biontech schrieb im Vorjahr erneut Milliardengewinn

Es waren 9,4 Milliarden Euro netto, nach 10,3 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Der Umsatz sank von 19 auf 17,3 Milliarden Euro.

2021 hatten das Mainzer Unternehmen und die US-Partnerfirma Pfizer mehr als 2,6 Milliarden Corona-Impfstoffdosen ausgeliefert, im vergangenen Jahr waren es zwei Milliarden.

Angesichts zurückgehender Erlöse mit dem Corona-Vakzin will Biontech nun die Entwicklung von Therapien etwa gegen Krebs vorantreiben. Für künftige Onkologie-Produkte will der Konzern heuer und 2024 eine Vertriebsorganisation in den USA, der EU und anderen Regionen aufbauen.

In Summe sollen heuer 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert werden. Ein weiterer Teil des Gewinns soll in ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 0,5 Milliarden Euro fließen.

