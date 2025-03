Biomasse verdoppelt, leichtes Plus bei Wärmepumpen

Nächste Woche findet die Energiesparmesse in Wels statt. Heizungsbranche und Konsumenten sind gespannt, wie es mit der Förderpolitik weitergeht. Die sehr hohen staatlichen Hilfen im Vorjahr haben den Markt angetrieben. Insgesamt wurden in Österreich 2024 rund 100.000 Heizungen verkauft, wie den OÖN vorliegende Daten der Vereinigung der Kesselindustrie (VÖK) und von Wärmepumpe Austria zeigen. Das war ein Plus von 19 Prozent. Erfasst sind hier alle Wärmepumpenanbieter und ein großer Teil der