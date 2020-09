Vor 36 Jahren wollte Anton Hargassner in seinem Privathaus eine automatische Holzheizung installieren. Daraus entstand ein Unternehmen mit rund 100 Millionen Euro Umsatz. Jetzt setzt der Innviertler Familienbetrieb den nächsten Schritt und übernimmt einen Konkurrenten. Heute, Dienstag, bestätigte Hargassner den OÖNachrichthen die Übernahme der Firma Gilles in Gmunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dazu erwarb Hargassner ein Drittel an der Firma Thermosolar, die sich