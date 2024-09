Biologisch und papierlos: Takedas Frischzellenkur im Linzer Chemiepark

Digitalisierung, virtuelle und erweiterte Realität, Big Data: All das macht sich Takeda in Linz zunutze.

Seit mehr als 60 Jahren werden am Takeda-Produktionsstandort in Linz Arzneimittel hergestellt. Nun weht frischer Wind. Der japanische Pharmakonzern richtet das Werk im Chemiepark neu aus. Den Weg in die Zukunft skizzierte Standortleiter Roland Fabris den OÖNachrichten.Takeda wird in Linz biologischer und digitaler. Von einer tragenden Säule der vergangenen Jahre, dem Geschäft mit Operationspflastern, trennte sich das Unternehmen.