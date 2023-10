Biohort: "Uns wurde der Wind aus den Segeln genommen"

Die hohe Nachfrage der Corona-Zeit nach Häuschen und Boxen für Gartengeräte ist abgerissen. "Nach einem extremen Turbo wurde uns der Wind aus den Segeln genommen, der Markt ist um bis zu 60 Prozent eingebrochen", sagt Biohort-Geschäftsführer und -Eigentümer Maximilian Priglinger. Die Menschen hätten statt in Haus und Garten lieber in den Urlaub investiert. Das geht an dem Unternehmen, das einen steilen Expansionskurs gefahren ist, nicht spurlos vorüber.