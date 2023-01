Biohort schafft mit neuem Standort in Drautendorf 200 zusätzliche Stellen

Im September 2020 war der Spatenstich, kürzlich erfolgte der letzte Feinschliff: Biohort hat den Bau seines Produktionswerks in Drautendorf an den Gemeindegrenzen von Sankt Martin im Mühlkreis und Niederwaldkirchen abgeschlossen. Das gab das Mühlviertler Familienunternehmen gestern, Montag, bekannt. In Europa ist Biohort laut eigenen Angaben Marktführer bei Gartenhäusern, Boxen und Pflanzbeeten aus Metall.