Bio-Trend ging in der Krise weiter

So hat der Bio-Anteil beim Supermarkteinkauf erstmals die Zehn-Prozent-Marke geknackt. Im Schnitt sind im ersten Halbjahr pro Haushalt fast 100 Euro für Bio-Lebensmittel ausgegeben worden, heißt es in der gestern veröffentlichten rollierenden Agrarmarktanalyse der Agrarmarkt Austria (AMA). Das Wachstum werde sich abflachen, aber auf höherem Niveau einpendeln, sagte die Obfrau von Bio Austria, Gertraud Grabmann aus Münzkirchen.

Die höchsten Bio-Anteile gibt es bei Milch (21,5 Prozent) und Eiern (19,4). Marktpotenzial sehen AMA und Bio Austria bei Großküchen, Kantinen und in der Gastronomie. Auch im Supermarkt sei es bei einigen Produkten so, dass sie zwar bio, aber nicht regional seien. So würden Bio-Rohstoffe wie Dinkel aus dem Ausland importiert, obwohl sie auch in Österreich angebaut würden.