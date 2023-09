Bio-Soja aus Togo statt aus der EU? Krimi zwischen Saatbau und Witzmann

Zwei Getreide- und Ölsaatenhändler aus Oberösterreich sind in einen Rechtsstreit in Deutschland mit internationaler Dimension involviert: die Genossenschaft Saatbau Linz bzw. deren Deutschland-Tochter und die Witzmann-Mühle in Aspach (Bezirk Braunau). Viele Vorwürfe und Gerüchte kursieren um diesen Fall.