Bio ist dem Nischendasein entwachsen

Österreichs Konsumenten haben im Vorjahr häufiger zu Biolebensmitteln gegriffen: 260.600 Tonnen Biolebensmittel wurden im Vorjahr gekauft (plus 5,5 Prozent), ein Rekordwert. Der Einkaufswert stieg um 3,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, wie die AMA Marketing am Donnerstag auf der Messe „Biofach“ in Nürnberg bekannt gab. 13 Prozent der im Lebensmitteleinzelhandel gekauften Lebensmittel sind biologischen Ursprungs. „Bio ist kein Nischenprodukt mehr, sondern fester Bestandteil des Alltags vieler Menschen“, sagt Barbara Köcher-Schulz, Bio-Marketingmanagerin der AMA-Marketing.



Besonders hoch ist der wertmäßige Bioanteil in den heimischen Supermärkten bei Milch (29,1 Prozent), pflanzlichen Alternativen (28,2 Prozent) und Mehl (26,1 Prozent). 340 Euro gibt ein Haushalt im Jahr im Schnitt für Biolebensmittel aus. Mit Herausforderungen kämpfte zuletzt die Biolandwirtschaft, etwa in Form von gestiegenen Kosten und den Auswirkungen der Inflation. 24.099 Höfe in Österreich werden biologisch bewirtschaftet, das sind 23 Prozent. „Seit 2022 haben wir tausend Betriebe verloren“, sagt Barbara Riegler. Die Obfrau von Bio Austria bewirtschaftet eine Biolandwirtschaft in Bad Kreuzen. Die Gründe seien vielfältig: Sie nannte etwa Probleme bei der Nachfolge, Marktpreisentwicklung, die Kostenthematik und strengere Regeln bei der Weideflächenhaltung als Beispiele. Es gebe aber auch positive Signale: „Seit Beginn der laufenden Förderperiode im April sind 420 Biobetriebe dazugekommen.“



Die AMA-Zahlen würden zwar zeigen, dass der Markt sich positiv entwickle: „Es braucht aber eine Abgeltung der Klima- und Umweltleistungen. Die Landwirte können nicht alles auf den Marktpreis umwälzen. Die Politik ist gefordert, bei den Förderungen nachzuziehen.“ Auch eine Steigerung des Absatzes in der öffentlichen Verpflegung sei wichtig: Der Anteil liegt derzeit bei rund fünf Prozent. Die Biobetriebe würden für die Umwelt und die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag leisten.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl