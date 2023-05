Billiggetreide aus der Ukraine erzürnt jetzt die Westeuropäer

Zunächst waren es die osteuropäischen Nachbarn der Ukraine, die über billige Agrarimporte aus dem kriegsgebeutelten Land klagten. Ukrainischer Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenöl ließen die Preise für heimische Agrarprodukte fallen. Die Bauern der betroffenen EU-Staaten gingen auf die Barrikaden. Woraufhin die Regierungen von Polen, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei einseitig und EU-rechtswidrig Einfuhrsperren über ukrainische Agrarprodukte verhängten.

Ende April verkündete die EU-Kommission, der Konflikt sei beigelegt – durch „Schutzmaßnahmen“ für die betroffenen Bauern. Diese sollten 100 Millionen Euro an Kompensationszahlungen erhalten. Das ukrainische Getreide sollte wieder die Grenze passieren dürfen, aber nicht mehr in den Anrainerstaaten hängen bleiben, sondern nur durchtransportiert werden.

Doch nun sind es die Westeuropäer, die protestieren und sich benachteiligt sehen. Auf Initiative Frankreichs haben zwölf Landwirtschaftsminister und -ministerinnen einen geharnischten Brief mit „ernsthaften Bedenken“ gegen diesen Deal nach Brüssel geschickt. Zu den Unterzeichnern gehören auch Österreichs Minister Norbert Totschnig (VP) und sein deutscher Kollege Cem Özdemir (Grüne). Sie kritisieren, dass das Abkommen den Binnenmarkt untergrabe.

Denn ukrainisches Getreide landet nun in den westeuropäischen Staaten und lässt hier die Preise sinken. Dabei geht es dem Vernehmen nach weniger um Lebensmittel für den Menschen als um Tierfutter.

Das ganze Problem entstand durch eine gut gemeinte Aktion vor rund einem Jahr. Damals hat die EU der Ukraine umfassende Handelserleichterungen gewährt, um das Land im Abwehrkampf gegen die russische Invasion zu unterstützen. Mengenbeschränkungen für die Einfuhr von Agrarprodukten fielen ebenso weg wie die Zölle. Erst unlängst haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, diese Erleichterungen um ein weiteres Jahr zu verlängern. Wie mit der dadurch einsetzenden Getreideschwemme aus der Ukraine umgegangen werden soll, ist allerdings eine andere, noch nicht gelöste Frage.

Ursprünglich sollte ukrainisches Getreide die EU-Staaten nur passieren, um in die Abnehmerländer nach Nordafrika oder den Nahen Osten zu gelangen. Doch blieben große Mengen hängen - wegen fehlender Kapazitäten zum Weitertransport aus polnischen Häfen oder weil Zwischenhändler ein gutes Geschäft witterten.

Dass ukrainische Agrarprodukte überhaupt in großen Stil über die Landgrenze nach Westen ausgeführt wurden, lag in den ersten Kriegsmonaten an der Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen durch Russland. Auf Vermittlung der Türkei kam ein Abkommen zum Getreideexport über das Schwarze Meer zustande. Es könnte am 18. Mai auslaufen. Über die Verlängerung wird verhandelt. Am Freitag hieß es aus Ankara, man stehe vor dem Abschluss.

