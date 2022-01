Trotz des Tiefflugs für die Luftfahrt in der Pandemie will Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair allein in Österreich heuer eine halbe Milliarde Euro investieren. Was dahintersteckt und warum er die AUA kritisiert, erklärt der Chef der heimischen Ryanair-Tochter Lauda, Andreas Gruber, im OÖN-Interview. Der 36-Jährige ist auch Sprecher für Ryanair im deutschsprachigen Raum.