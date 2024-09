Billigeres Rohöl drückt die Preise für Sprit und Heizöl

Im August kostete Diesel in Österreich im Schnitt 1,545 Euro pro Liter, so wenig wie noch nie heuer.

Der Preis für Rohöl ist zuletzt stark gesunken. Kostete ein Fass der Nordseesorte Brent vor einem Jahr noch rund 90 und vor zwei Monaten 87 US-Dollar, waren es am Donnerstag etwa 73 Dollar. So billig war Öl seit dem Dezember des Vorjahres nicht mehr. Das ist zum einen auf die schwache weltweite Industriekonjunktur und die zunehmenden Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA zurückzuführen. Zum anderen wurde zuletzt ein höheres Angebot an Öl erwartet – vor allem wegen einer