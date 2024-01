"Billiger wird es nicht mehr": Baubranche ruft zum Bauen und Sanieren auf

Die acht Wirtschaftskammer-Funktionäre haben bei ihrem gemeinsamen Auftritt für rund 9500 Unternehmen und 60.000 Mitarbeiter gesprochen (insgesamt beschäftigt die Bauwirtschaft rund 100.000 Personen). "Wir haben genug freie Kapazitäten", sagte Norbert Hartl, Landesinnungsmeister des Baugewerbes. 45 Prozent der Betriebe könnten laut KMU Forschung Austria sofort einen Auftrag annehmen. Darum startet der Branchenverbund Bauwirtschaft Oberösterreich eine Kampagne, die "Lust aufs Bauen und Renovieren" machen solle. Bis 2022/23 war es umgekehrt gewesen, Kunden bekamen teilweise wegen übervoller Auftragsbücher nicht einmal Angebote von Baufirmen.

Mehr zum Thema: In Oberösterreich wurden "Häuslbauer" zu Exoten

Der Auftragseinbruch bei Firmen, die auf privaten Wohnbau spezialisiert sind, beträgt laut Hartl bis zu 80 Prozent. Der soziale Wohnbau sei stabil, auch wenn die Baukosten-Obergrenze für die ausführenden Firmen herausfordernd sei. Im industriellen und gewerblichen Bereich laufe das Geschäft noch "einigermaßen". Hartl: "Wir werden in den nächsten Monaten noch etliche Insolvenzen sehen." Es gebe Firmen, die sich in den zurückliegenden guten Jahren nicht für eine Krisenzeit gewappnet haben. Mitarbeiter sollen trotz Flaute überwiegend gehalten werden, Reduktionen gebe es beim Leasingpersonal, und es werde mit Nachbesetzungen agiert.

"Billiger wird es nicht mehr", sagten mehrere Vertreter bei dem Auftritt in Linz. Darum sei jetzt die richtige Zeit, um ein Bau- oder Sanierungsprojekt umzusetzen. Die Personalkosten steigen mit den Lohnerhöhungen weiter, im Mai wird es hier wieder ein deutliches Plus geben. Bei den Rohstoff- und Materialkosten gibt es eine Stabilisierung - aber auf deutlich höherem Niveau als vor Corona und der Energiekrise. Die Klimaschutzauflagen werden das Bauen mittel- bis langfristig verteuern.

Dass zumindest Finanzierungen aufgrund der erwarteten Zinssenkungen wieder günstiger werden dürften, wurde auch eingeräumt. Man sollte jedenfalls mit der Planung eines Projekts beginnen, hieß es am Dienstag, bzw. könnte auch variable Finanzierung eine Alternative sein.

"Verschlafen und verbockt"

Neben Hartl dabei waren Martin Greiner, Innungsmeister des Bauhilfsgewerbes, Hubert Wetschnig, Vorsitzender der Bauindustrie, Manfred Asamer, Vorsitzender der Stein- und keramischen Industrie, Ferdinand Reisecker, Vorsitzender der Holzindustrie, Josef Simmer, Gremialobmann Baustoff- Eisen- u. Holzhandel, Josef Frauscher, Innungsmeister Holzbau und Othmar Berner, Innungsmeister der Dachdecker, Glaser u. Spengler.

Bei den Dachdeckern gibt es eine Sonderkonjunktur, weil der Hagel im Jahr 2021 "Auftraggeber" sei, wie Berner sagte. Noch immer sind nicht alle bei dem Unwetter beschädigten Häuser repariert.

Hartl formulierte Forderungen an die Politik: die Abschaffung der KIM-Verordnung (strengere Wohnbaukreditvergabe), den Handwerkerbonus, einen Investitionsfreibetrag und die Zweckbindung der Wohnbauförderung. Die erfolgte Verdreifachung der Sanierungsförderung sei gut. Greiner ging mit der Bundesregierung hart ins Gericht: Sie habe eineinhalb Jahre, in denen man vor dem Einbruch in der Bauwirtschaft gewarnt habe, "verschlafen und verbockt".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens