Billa eröffnet rein veganes Geschäft in Wien

Das berichten "Heute" und die Presse am Freitag. Der neue Shop trägt demnach den Namen "Billa Pflanzilla" und führt ausschließlich pflanzliche Produkte im Sortiment. Auch sollen Waren zum Verkauf stehen, die es bisher noch nicht bei Billa oder Billa plus zu kaufen gab, schreiben die Zeitungen. Die Eröffnung soll am 8. September erfolgen.