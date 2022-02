Bilfinger: Ein 70 Meter hoher Chemieturm made in Austria

"Wir sind so stolz auf den Auftrag", heißt es in den Gängen der Zentrale des Bilfinger-Konzerns in Österreich. In der nahen Montagehalle im Linzer Industriegebiet in der Lunzerstraße wird gerade an dem Objekt der Freude – einem Destillationsturm für ein Chemiewerk – geschweißt.