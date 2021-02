Rund 18.000 Lehrstellen sind in Österreich verfügbar. Trotz Coronakrise und steigender Arbeitslosigkeit tun sich Firmen schwer, Lehrlinge und Fachkräfte zu finden, vor allem in Oberösterreich. Die Lehrausbildung gewinnt zwar etwas an Bedeutung. Nach wie vor sei sie aber in den Augen vieler Eltern und folglich auch der Jugendlichen ein Bildungsweg zweiter Klasse, bestätigt der Direktor der Polytechnischen Schule (PTS) Grieskirchen, Franz Pilz. Der Imageschaden ist freilich schon angerichtet,