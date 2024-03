Die BIG verdiente gut, die Republik profitiert

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), 100-Prozent-Tochter der Staatsholding Öbag, hat 2023 den Umsatz von 1,3 auf 1,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Mieteinnahmen stiegen von 886,3 Millionen auf mehr als eine Milliarde Euro, was die BIG etwa mit Ankäufen, Fertigstellungen und Neuvermietung begründet. Das Portfolio umfasst 2031 Liegenschaften. Das operative Ergebnis stieg von 745,4 auf 834,5 Millionen Euro: 250 Millionen Euro werden in Form einer stabilen Dividende an die Republik ausgezahlt. 865 Millionen Euro wurden in Bau- und Sanierungsprojekte sowie Instandhaltung investiert, heuer soll es eine Milliarde Euro sein.

