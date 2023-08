Bier-Markt leidet unter Teuerung

Um rund fünf Prozent ist der Bier-Absatz im heurigen Jahr gesunken, sagt Florian Berger, Geschäftsführer vom Verband österreichischer Brauereien. Laut der vorläufigen Berechnung liegen die Zahlen auch knapp unter dem Niveau von 2019. Im Vorjahr hatte es zuletzt Nachholeffekte gegeben: Der Bierkonsum war laut Statistik Austria auf 109,6 Litern pro Kopf gestiegen. Mit insgesamt 10,2 Millionen Hektolitern wurde ein Absatzplus von 4,4 Prozent erzielt. Die Erholung für die heimische Bierbranche, die im Vorjahr 346 Braustätten zählte, währte aber nur kurz.

Für den Rückgang sieht Berger mehrere Erklärungen: Neben der Teuerung, die die Konsumenten vom Biertrinken abhält, gebe es bei vielen auch einen bewussteren Umgang mit Alkohol. Dazu trage die demographische Entwicklung bei, Ältere würden sich mehr zurückhalten. Gleichzeitig gebe es immer mehr junge Menschen, die auf Alkohol verzichten. Der Absatz für alkoholfreies Bier ist laut Berger ebenfalls rückläufig, allerdings weniger stark. Das sei ein Wachstumssegment, derzeit beträgt der Marktanteil nur drei Prozent.

Die Konsumzurückhaltung belegt auch eine aktuelle Studie, die vom Marktforschungsunternehmen Integral in Kooperation mit dem Sinus-Institut durchgeführt wurde. Demnach sind nur neun Prozent der Österreicher - Männer eher als Frauen - bereit, überdurchschnittlich viel Geld für Bier auszugeben. Tiefer in die Tasche gegriffen wird stattdessen für Urlaube, Restaurantbesuche oder beim Kauf von Elektrogeräten.

„Gerade bei Alltagsprodukten zeigt sich die krisenbedingte Konsumzurückhaltung besonders stark. In Österreich kommt dazu eine starke Orientierung an Preisaktionen des Handels, über die man Premiumkäufe zu kompensieren sucht. Auch in der Gastronomie werden aufgrund der Preissteigerungen Getränkekosten stärker hinterfragt", sagt Bertram Barth, Geschäftsführer von Integral.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Während in Österreich beim Kauf von Bier stärker auf die Preise geachtet wird, zeigt sich die Bevölkerung in anderen EU-Ländern spendierfreudig: In Tschechien ist laut der Studie ein Fünftel der Bevölkerung bereit, mehr für den Biergenuss auszugeben. Auch in Spanien und Frankreich sitzt die Geldbörse lockerer. Ähnlich sparsam wie heimische Biertrinker sind Deutsche und Schweizer.

„In Deutschland, Österreich oder Tschechien gilt das Bier als traditionelles Feierabendgetränk in der Mitte der Gesellschaft, in anderen Ländern, wie in Frankreich oder Spanien, ist es besonders unter der modernen, kosmopolitischen Elite beliebt", sagt Manfred Tautscher, Geschäftsführer des Sinus-Instituts.

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Bier wird im Februar wieder teurer: Gastronomen sehen sich "am Limit" LINZ. Brau Union erhöht Preise um durchschnittlich 9,5 Prozent – aber nur für Gastronomie Bier wird im Februar wieder teurer: Gastronomen sehen sich "am Limit"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner