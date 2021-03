Bier: 2020 wurden 170 Millionen Krügerl weniger gezapft

Die Auswirkungen der Coronakrise, vor allem die behördliche Schließung der Gastronomie, haben Österreichs Brauereien im Vorjahr schwer zugesetzt: Der Inlandsabsatz ist im Vorjahr um vier Prozent auf 8,3 Millionen Hektoliter zurückgegangen. Auch der Export war betroffen: Das Minus betrug sechs Prozent. Der Gesamtausstoß sank um 4,2 Prozent auf 9,5 Millionen Hektoliter. "Damit haben wir einen mengenmäßigen Rückfall in die Zeit der Jahrtausendwende erlebt", sagt Sigi Menz. Der Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs zog heute, Donnerstag, gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Verbandes, Jutta Kaufmann-Kerschbaum, eine Bilanz für 2020.

Hauptgrund für die Entwicklung war der Lockdown: Die Gastronomie habe beinahe ein halbes Jahr geschlossen gehabt, sagte Menz. Rund ein Drittel des Gesamtausstoße gehe aber in die Gastonomie. 2020 seien 840.000 Hektoliter Fass- und Tankbier weniger verkauft worden als im Jahr zuvor - das entspricht rund 170 Millionen Krügerl. Zwar habe sich der Absatz im Lebensmitteleinzelhandel gut entwickelt, was in erster Linie durch den Anstieg bei den verkauften 0,5-Liter-Glasflaschen zu sehen gewesen wäre. Das habe den Ausfall der Gastronomie sowie die fehlenden Veranstaltungen aber nicht kompensieren können. Die Brauereien seien von der Pandemie unterschiedlich betroffen gewesen: Manche würden einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent verzeichnen.

"Wollen kein Bier wegschütten"

Die Betriebe in den Wintertourismus-Regionen würden im Herbst Bier für den Winter kaufen und einlagern: Nach sechs Monaten sei das Mindesthaltbarkeitsdatum meist überschritten, das Bier könne nicht mehr verkauft werden. "Wir wollen kein Bier wegschütten", sagt Menz. Für nicht-weggeschüttete Ware bekomme man allerdings auch die Biersteuer nicht wieder zurück. Die meisten Brauereien würden das Bier kostengünstig an ihre Mitarbeiter verkaufen oder verschenken.

3700 Mitarbeiter sind in der Branche beschäftigt. Rund 3000 von ihnen befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit. Vor 2022 wird nicht mit einer Normalisierung der Situation gerechnet. Die Brauereien gehörten zu den indirekt Betroffenen der Krise: Die für die Zulieferer geschaffenen Hilfen hätten aber nicht wie geplant gegriffen. Um das Überleben der Brauereien zu sichern, forderte Menz eine "längst überfällige" Halbierung der Biersteuer. Diese liegt derzeit im Schnitt bei 24 Euro pro Hektoliter. Dieser Wert sei im internationalen Vergleich sehr hoch, sagt Menz, der auf Deutschland (10 Euro) sowie Tschechien (15 Euro) verwies. Außerdem soll ein ermäßigter Steuersatz vor allem kleineren Brauereien helfen: Derzeit gibt es diesen bis zu einem Jahresausstoß von bis zu 50.000 Hektoliter. Hier fordere man ein Anheben des Schwellwerts auf 200.000 Hektoliter.

Lager/Märzen bleibt am beliebtesten

Eines hat sich auch im Corona-Jahr nicht geändert: "Lager-/Märzenbier" bleibt die Lieblings-Sorte der Österreicher. Rund. 5,6 Millionen Hektoliter bedeuten eine leichte Zunahme von rund einem Prozent bzw. mit rund 68 Prozent Marktanteil Platz eins unter den Biersorten.