Bewerbungsfrist für den Pegasus wurde verlängert

Ab 2040 will man klimaneutral sein: So wurde zuletzt die Beleuchtung auf LED umgestellt und in erneuerbare Energie investiert. Zudem wurden interne Maßnahmen ergriffen, um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei den Mitarbeitern zu steigern. Seit der Gründung hat Zauner (Geschäftsführer: Roman Zauner und Andreas Beck) zahlreiche Großprojekte in den Bereichen Pharma, Energie, Chemie und Umwelttechnik umgesetzt. Mit dieser Erfolgsgeschichte bewirbt sich Zauner beim Wirtschaftspreis Pegasus, der heuer zum 30. Mal verliehen wird.

Als Kochschule gestartet, hat sich das Unternehmen "Cook up Kitchen" mittlerweile zu einem Cateringunternehmen mit zwei Standorten in Ried/Riedmark und Aurolzmünster entwickelt. Beim Pegasus hat sich Gründerin Viktoria Stranzinger in der Kategorie Zukunftshoffnungen beworben. Mehr über sie lesen Sie in einem Porträt:

Meldungen für den Wirtschaftspreis sind auf nachrichten.at/pegasus2023 möglich, einreichen kann man in fünf Kategorien. Die Bewerbungsfrist wurde verlängert. Sie läuft statt am 7. April nun erst am Freitag, 14. April, ab.

