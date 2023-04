Bewegung, Leidenschaft und eine Hassliebe

"Gottfried und mich verbindet die Leidenschaft für den Sport und die Gesundheitsvorsorge“, sagt Nerio Alessandri, der vor 40 Jahren in Italien die Fitnessmarke Technogym gegründet hat und vor 33 Jahre in der Fitness Company des Oberösterreichers Gottfried Wurpes einen kongenialen Generalimporteur und Vertriebspartner seiner Produkte für Österreich, Tschechien und die Slowakei gefunden hat.

Am Donnerstag feierten die beiden mit Wurpes’ Frau Katarina, Familie, Mitarbeitern und Gästen in der Firmenzentrale in Leonding diese Kooperation und das Buch Wurpes’. Landeshauptmann Thomas Stelzer würde sich viel Geld im Gesundheitsbudget sparen, wenn mehr Menschen regelmäßig trainieren würden, sagten Alessandri und Wurpes. Stelzer lobte Technogym dafür, dass deren Produkte die Eigenverantwortung des einzelnen für Vorsorge erhöhen würden. Gratulanten zum 33er waren auch eine Reihe Spitzensportler und Partner, die mit Technogym-Geräten trainieren, darunter Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl, Slalomfahrer Michael Matt, Radfahrer Riccardo Zoidl, Ex-Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Eva-Maria Brem, Paralympics-Medaillensammler Markus Salcher und Ruder-Ass Magdalena Lobnig. Nicht nur Letztere gestand, dass sie mit den Fitnessgeräten eine gewisse Hassliebe verbinde, wobei ob der Erfolge, die diese erleichtern, die Liebe überwiege. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der gerade in Salzburg sesshaft wird, und ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel dankten für die jahrelange Kooperation. Ebenso Olympiasieger Mario Reiter, der beim ÖSV für Kooperationen zuständig ist und bei jedem Interview das neue Logo des ÖSV verteidigen darf.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher