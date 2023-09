Betten Reiter wird 70: Gänse, Daunen und Werte

Begonnen hat in Oberösterreich – zunächst einmal gar nichts. Denn die Eltern von Geschäftsführer Peter Hildebrand stammen aus Tschechien und Deutschland, und er wuchs in Klagenfurt auf, wo er heute noch eine Landwirtschaft betreibt. Und die Familie seiner Frau, die Familie Reiter, wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat in Osteuropa vertrieben.