Betten Reiter: "Sparen ist das Motto des heurigen Jahres"

350 Mitarbeiter sind in den 18 Betten-Reiter-Filialen beschäftigt.

"Laut einer Umfrage wissen 46 Prozent, dass wir eine Gans im Logo haben, aber nur 18 Prozent, dass wir unsere Textilien in Leonding produzieren", sagt Peter Hildebrand, Geschäftsführer des Heimtextilienspezialisten Betten Reiter. 15 Näherinnen arbeiten im Unternehmen, das auch im 70. Jahr seines Bestehens zeigen will, dass in Österreich nachhaltig, sozial und wirtschaftlich produziert werden kann.