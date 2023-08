Betrugsmuster und hohe kriminelle Energie: Wie Steuerbetrüger vorgehen

Dadurch würden Steuernachzahlungen von 21,3 Millionen Euro ausgelöst, teilt das Finanzministerium mit. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr berichtete das Ministerium über 137 abgeschlossene Fälle und 30 Millionen Euro Nachzahlungen.

Beispielhaft zeigt das Ministerium zwei Fälle auf – einer davon in Oberösterreich. Dabei informierte der Betrugskoordinator des Linzer Finanzamts im Dezember 2021 die Steuerfahndung darüber, dass mit Oktober und November 2021 von einer Linzer Firma Windowslizenzen in auffallend großer Anzahl an Unternehmer in Amstetten verkauft wurden. Dabei fielen unglaubwürdige Preisgestaltungen und die Tatsache auf, dass die Käufer zuvor nicht mit Windowslizenzen gehandelt hatten.

Rasch war klar, dass die Lieferkette alle Merkmale eines geplanten Umsatzsteuerbetruges aufwies: Sowohl der Einkauf als auch der Verkauf liefen über Firmen, die dem Linzer Unternehmer zuzurechnen waren – der noch dazu kein Unbekannter war: Er war wegen Betrugs einschlägig vorbestraft. Im Jänner 2022 wurden von den dubiosen Firmen rund 400.000 Euro Vorsteuerguthaben beim Finanzamt geltend gemacht. Die Finanz schaltete die Staatsanwaltschaft Linz ein, die umgehend Hausdurchsuchungen anordnete.

Das Ergebnis der Ermittlungen: Der beschuldigte Unternehmer täuschte Lieferungen vor, denen keine Leistungen zugrunde lagen. Mit erfundenen Rechnungen wollte er Vorsteuerabzugsfähigkeit vortäuschen. Nun muss sich der Beschuldigte vor Gericht verantworten.

In einem zweiten Fall drehten sich die Ermittlungen anfänglich um einen Lamborghini mit Liechtensteiner Kennzeichen, der von Kärntner Zoll-Mitarbeitern überwacht wurde, nachdem es eine Verdachtsmeldung der Steuerfahndung Klagenfurt gegeben hatte. Der verdächtige Lenker verfügte seit 2012 über relativ geringe Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb, nicht-selbstständiger Arbeit sowie AMS-Bezüge und Notstandshilfe.

Verräterischer Lamborghini

Das passte nicht zum Kaufpreis für den Lamborghini 724 Huracan in Höhe von 259.000 Schweizer Franken (derzeit knapp 270.000 Euro), den Lebensunterhalt für seine vierköpfige Familie sowie die Kosten für die Anschaffung eines weiteren Luxusfahrzeuges. Woher das Geld kam, konnte der Beschuldigte nicht plausibel erklären.

Mehrfachen Aufforderungen zur Vorlage der Kontoverlaufsdaten seiner Bankkonten sei er nicht nachgekommen, schreibt das Finanzministerium. Es folgte eine zwangsweise Kontoöffnung und weitere Ermittlungen. Diese brachten zutage, dass der Beschuldigte über Jahre bei einer in Wien ansässigen Firma, die im Verkauf von Anlegerpaketen im Bereich der Kryptowährungen tätig war, als Finanzvorstand arbeitete, dies aber gegenüber den Finanzbehörden verschleierte. Die Auswertung der Kontoverläufe brachte Einkünfte von 480.000 Euro ans Licht, die aber in keiner Steuererklärung auftauchten.

Der Beschuldigte hat sich während des finanzstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und der Außenprüfung in die USA abgesetzt und ist flüchtig. Nach dem Gesuchten wird gefahndet.

"In den Betrugsmustern lässt sich eine Zunahme von Vorkommnissen in der IT-Branche erkennen", so Finanzminister Magnus Brunner (VP). "Steuerhinterziehungsmodelle mit wiederkehrenden Betrugsmustern gibt es weiterhin im Bau- und Baunebengewerbe, in der Gastronomie, dem Elektronikhandel sowie im Dienstleistungsbereich."

