Besserer Schutz für Schwangere im Job gefordert

Derzeit gilt dies nur für Schwangere, wenn sie in Berufen mit Körperkontakt arbeiten – als Kindergärtnerin, Physiotherapeutin, Friseurin oder Masseurin. In Branchen wie dem Handel sei häufiger Kundenkontakt aber auch unumgänglich, heißt es in einem offenen Brief an die Regierung.

Unterstützung für die Forderung kommt vom Handelsverband. Werde eine schwangere Mitarbeiterin freigestellt, müsse die Krankenversicherung dem Arbeitgeber die Kosten aber ersetzen, heißt es.