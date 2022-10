"Bessere Bedingungen für Reinigungskräfte nötig"

Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Mitteln, körperliche Beanspruchung, psychische Belastung, niedriges Einkommen: All das treffe Reinigungskräfte, kritisierte gestern die Arbeiterkammer Oberösterreich bei einem Pressegespräch und forderte bessere Arbeitsbedingungen für die Branche.

Laut dem Arbeitsklima-Index der Interessenvertretung für den Zeitraum 2019 bis 2021 halten es 63 Prozent der Reinigungskräfte für unwahrscheinlich, bis zu ihrer Pension durchzuhalten – bezogen auf den Gesundheitszustand. Zum Vergleich: Im Einzelhandel seien es 40,4 Prozent der Beschäftigten, bei Büroangestellten 25,6 Prozent.

AKOÖ-Präsident Andreas Stangl sagte, es brauche unter anderem gesundheitliche Präventionsarbeit, soziale Absicherung und gerechtere Entlohnung. Auch soll Tagreinigung umgesetzt werden, um das Arbeiten in der Früh und am Abend zu vermeiden. In der Reinigungsbranche in Oberösterreich arbeiten laut Wirtschaftskammer 10.051 Beschäftigte in 1621 Firmen.