Es wurlt in der Buchhandlung Fürstelberger an der Linzer Landstraße. Kinderbücher, Liebesromane, Reiseliteratur – alles wird an diesem Vormittag nachgefragt, dazwischen der Paketausträger, der neue Buchbestellungen liefert. 70 Prozent ihres Jahresumsatzes mache sie zwischen September und Weihnachten, erzählt Firmenchefin Sabine Weißensteiner.