Bescheiden oder beschränkt?

Verkehrte Welt. Wer früher sein Geld auf die Bank brachte und am Weltspartag voll Freude die Entleerung des Sparschweins überwachte, freute sich ob der Zinsen, die ins Haus standen. Diese zahlte die Bank und verlieh das Sparguthaben gegen etwas höhere Zinsen weiter. Ein lange gültiges und bewährtes Geschäftsmodell.

Dieses Prinzip wurde mittlerweile aus den Angeln gehoben. Banken müssen bei der Notenbank Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld dort parken. In Deutschland werden selbst private Sparer mit Negativzinsen belastet. In Österreich darf das laut Höchstgericht noch nicht sein. Berücksichtigt man jedoch Gebühren und Inflation, verliert das Geld auf dem Konto oder Sparbuch an Wert. Bargeldspeicher könnten dafür ein eigenes Geschäftsmodell werden.

Mittlerweile ist klar, dass dies kein Phänomen ist, das für kurze Dauer unsere Gewohnheiten über den Haufen wirft. Das Zinssystem kehrt so schnell nicht wieder zu einer Normalität zurück, wie wir sie kannten und wie sie Wirtschaftswissenschafter als Grundlage für ihre Forschung nehmen. Günstige Fixzinskredite für zehn Jahre sind leicht zu bekommen.

Die Frage, wozu wir noch Zinsen brauchen, mag manchen als banal erscheinen. Wenn es aber darum geht, für die Pension vorzusorgen oder auf eine größere Anschaffung zu sparen, wird die Sache mühsam. Es sei denn, man nimmt mehr Risiko.

Wer weniger aus seinem Kapital macht, muss sich künftig demnach mehr bescheiden. Das fordern auch jene, die im Wirtschaftswachstum im damit verbundenen Kapitalismus ein Übel sehen. Wobei man es sich schon etwas zu einfach macht zu glauben, ein Stopp des Wirtschaftswachstums würde unsere Probleme lösen. Das Gegenteil des Kapitalismus hat die Menschen ärmer gemacht und die Umwelt trotzdem keine Spur verbessert.

Wenn Wachstum mit einem überbordenden Ressourcenverbrauch verbunden ist, ist tatsächlich jene Vorsicht angesagt, die Bewegungen wie Friday for Future einfordern. Eine Marktwirtschaft mit klaren Regeln ist allerdings auch geeignet, mit knappen Ressourcen ein Wachstum zu erreichen, das mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen ist. Wenn man Wachstum dadurch erzeugt, dass erneuerbare Energie und innovative Batterietechnologie helfen, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Geld zu verdienen, ist das ja nichts Schlechtes.

Denn im vergangenen Jahr hat die Menschheit nicht nur die Umwelt geschädigt, sie hat sich auch vermehrt. Wer verhindern will, dass die zunehmende Zahl an Menschen Hunger leidet, darf sich auch dem Wirtschaftswachstum nicht grundsätzlich verschließen. Bescheidenheit muss nicht mit Beschränkung einhergehen.

Im Idealfall gelingt es, Investitionen in den Klimaschutz zu generieren, die sich mit einer Verzinsung rechnen, die man auf dem Sparbuch nicht bekommt. Auf dass dies auch Menschen etwa in Afrika die Chance einräumt, ihren Wohlstand zu erhöhen.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at