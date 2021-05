"Die Arbeitslosigkeit ist derzeit auf dem Niveau von 2016. Das ist immer noch schlimm, aber nicht mehr so dramatisch wie im Vorjahr", so kommentierte gestern Arbeitsminister Martin Kocher die Entwicklung auf dem österreichischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der als arbeitslos Gemeldeten ist im April deutlich auf 355.382 gesunken. Inklusive Schulungsteilnehmer beim AMS waren Ende April 433.443 Menschen in Österreich ohne Job.