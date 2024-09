Berufs-WM in Lyon: 8 Medaillen und Gold für einen Oberösterreicher

Ginge es nach der Lautstärke der Fans, gehörte das Groupama Stadion in Lyon am Sonntagabend den Österreichern: Bei einer fulminanten Feier wurden die Medaillen für die 47. Berufsweltmeisterschaften vergeben. Es war der krönende Höhepunkt nach vier Tagen Schweiß, Jubel und Tränen: 1400 Teilnehmer aus 65 Ländern hatten in vier Tagen in allen möglichen Berufen – vom Landschaftsgärtner, Koch oder Friseur bis hin zum Kfz-Mechaniker – ihr Können gezeigt.