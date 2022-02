2025 könnte es in Betrieb sein, sagt Kurt Bernegger über sein wahrscheinlich wichtigstes Investitionsprojekt. 350 bis 400 Millionen Euro soll das Pumpspeicherkraftwerk kosten, das gleichsam als Batterie dienen und die Energiewende, also den Umstieg auf mehr Solar- und Windstrom, beschleunigen soll. Das Prinzip eines solchen Kraftwerks: Mit billigem Strom wird Wasser in ein höher gelegenes Becken gepumpt.