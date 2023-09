Bernegger kontert Gerüchte: "Wir suchen sogar Leute"

Nach sehr guten Jahren bricht das Geschäft in der Bauwirtschaft heuer ein. Das betrifft auch viele Rohstofflieferanten und Frächter in Oberösterreich.

Seit Wochen hält sich in unterschiedlichen Kreisen in Oberösterreich das Gerücht, dass sich die Mollner Rohstoff-, Bau- und Recyclinggruppe Bernegger von bis zu 300 Mitarbeitern trennen könnte.

Firmenchef Kurt Bernegger weist das vehement zurück. "Natürlich spüren wir auch den konjunkturellen Abschwung im Bausektor, und da besonders bei den privaten Auftraggebern", sagt Bernegger: "Aber wir können die Rückgänge kompensieren, weil wir breit aufgestellt sind und im eigenen Unternehmen umschichten. Unabhängig davon haben wir mit dem Bau der großen Recyclinganlage in Enns und der Erweiterung der Bahnlogistik das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte."

Der Umsatz wird heuer wie im Vorjahr um die 230 Millionen Euro betragen, Bernegger beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. "Wir suchen sogar 50 bis 60 Leute in verschiedenen Bereichen", sagt Bernegger. Veränderungen werde es geben: einerseits eine natürliche Fluktuation, andererseits sollten Mitarbeiter teilweise flexibel sein, wenn die Zeiten schwieriger würden – etwa statt in Molln an einem anderen Standort arbeiten.

"Es wäre wichtig, dass die Stimmung wieder besser wird und die strengeren Wohnbaukreditregeln noch stärker gelockert werden – die Menschen wollen investieren, können aber oft nicht, weil das Kapital fehlt. Ansonsten wird der Winter für viele Betriebe wirklich schwierig", sagt Bernegger.

Im Zuge der üblichen Fuhrparkerneuerung hat Bernegger zuletzt 30 alte Lkws verkauft. Daher könnte die Mutmaßung mancher kommen, dass man auch weniger Mitarbeiter brauche, so Bernegger. "Die Wahrheit ist: Wir wachsen nur nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Dennoch wurde unser Fuhrpark mit 42 neuen Lkws erweitert, insgesamt haben wir etwa 200. Und bis zum Jahresende haben wir eine Vollauslastung." Die hohen Energiekosten haben das Ergebnis im Vorjahr belastet. Für heuer sind hier die Preise abgesichert.

Subfrächter verlieren Aufträge

Eine Folge der wirtschaftlichen Eintrübung ist auch, dass Bernegger deutlich weniger Frachtaufträge bei Schotter, Kies oder Erdaushub an Subfirmen vergibt. Bisher waren das rund 20 Prozent des Geschäfts bzw. bis zu 50 Lkws, die für Bernegger im Einsatz waren.

Auch andere große Unternehmen vergäben weniger Aufträge fremd, bestätigt Günther Reder, Fachgruppen-Obmann der Transporteure in der Wirtschaftskammer OÖ und Chef des gleichnamigen Unternehmens in Hörsching. "Wir hören aus der Branche, dass es vor allem im Bau und Baunebengewerbe deutlich zurückgeht und das vor allem die Kleineren betrifft." Bis Sommer sei die Lage noch besser gewesen, laut einer Umfrage habe der Ausblick jedoch vom Positiven ins Negative gedreht. Auch das internationale Geschäft lasse nach. "Die Ungewissheit ist groß", sagt Reder.

