Bergschuhfabrik Steinkogler: Von Haferlschuhen bis zu Bundesheerstiefeln

Alles begann mit Berg- und Arbeitsschuhen, es folgten Haferlschuhe und Spezialschuhe für Expeditionen. Heute ist die Bergschuhfabrik Steinkogler eine der wenigen Schuhfabriken, die noch in Österreich in Serie produzieren. Vielen ist die Marke ein Begriff – geliefert wird an Stammkunden in Österreich, bis nach Argentinien oder New York. Der größte Auftrag der Firmengeschichte: 32.000 Feldstiefel für das Bundesheer in den 80er Jahren, auch die Polizei nutzt Steinkogler-Schuhe. Durch internationale Ausschreibungen sind diese Großaufträge abgewandert. Heute konzentriert man sich auf traditionelle Berg- und Arbeitsschuhe, Spezialanfertigungen und moderne Lederschuhe: schick, sportlich oder trachtig.

Die Schuhmacher-Tradition reicht weit zurück: Seit mehr als 300 Jahren gibt es den "Roithschuster", die Bergschuhfabrik Steinkogler hat sich daraus entwickelt. Der Großvater von Firmenchef Franz Steinkogler (40) stieg nach dem Zweiten Weltkrieg in die Serienproduktion ein – zu Spitzenzeiten hatte das Unternehmen 70 Beschäftigte und einen zweiten Standort in St. Konrad. "Heute beschäftigen wir 17 Mitarbeiter", sagt Steinkogler, der mit seinem Team auch Trachtenschuhe für zahlreiche Musikkapellen fabriziert – sehr viel passiert in Handarbeit. Die ersten Bergschuhe waren für Holzknechte, in den 70er-Jahren stattete Steinkogler dann Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt wie Mount Everest oder K2 aus.

Drei Tage für ein Paar Schuhe

Im hinteren Teil des Fabrikgebäudes produzieren die Arbeiter in aufwendigen Arbeitsschritten und mit Maschinen, die teilweise Steinkoglers Großvater schon verwendet hatte, tausende Schuhe pro Jahr. Die genaue Zahl und den Umsatz will Franz Steinkogler nicht verraten, er sei aber gleich verteilt: zwischen Bergschuhen mit Namen wie "Grünberg", Forst- und Trachtenschuhen sowie Winterstiefeln. Die Schuhe kosten von rund 200 Euro (Haferlschuhe) bis etwa 500 Euro bei Bergschuhen. Alle werden vollständig aus Naturmaterialien wie Leder, Filz, Loden, Lammfell hergestellt, "auch die Brandsohle, die mit dem Schaft vernäht wird", sagt Steinkogler. Dies sei in Verbindung mit der traditionellen, zwiegenähten Machart der größte Unterschied zu herkömmlichen, industriell hergestellten und meist geklebten Schuhen.

Viel Handarbeit und alte Maschinen

Bis ein solcher Bergschuh fertig ist, dauert es im Schnitt drei Tage. "Man muss sich auf viele kleine Nischen spezialisieren", sagt Steinkogler, der selbst an den Maschinen arbeitet – und sie wartet. Bei EU-weiten Großaufträgen habe man wegen niedriger Lohnkosten in anderen Ländern "kaum Chancen".

Langlebigkeit als Markenzeichen

"Wir produzieren nach wie vor Schuhe für Forst, das Bundesheer und andere Einsatzorganisationen", sagt Steinkogler – besonders Spezialanfertigungen und Übergrößen. Die Langlebigkeit der Schuhe sei auch in diesen Kreisen ein Markenzeichen – trotz Social-Media-Werbung bleibe dabei Mundpropaganda unschlagbar. Gerade wird in der Werkstatt ein 30 Jahre alter Schuh repariert. "Unser Anspruch ist Qualität", sagt der zweifache Vater stolz. Und das solle auch für die nächsten hundert Jahre so bleiben.

