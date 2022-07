Berglandmilch investiert in Klimaprojekte

9000 Bauern seien die Eigentümer von Österreichs größter Molkereigenossenschaft, so der Obmann der Genossenschaft, Stefan Lindner.

Das Werk in Feldkirchen im Innviertel wird ab Dezember von einer Hackschnitzelanlage versorgt. In Klagenfurt und Voitsberg folgen weitere Biomassekraftwerke. Aktuell gebe eine kritische Periode bis Mai nächsten Jahres, dann werde der größte Standort in Aschbach die Erdgasabhängigkeit auf ein Zehntel des Energiebedarfs reduziert haben, sagt Generaldirektor Josef Braunshofer. Bis dahin gilt: "Wenn wir kein fossiles Gas haben, steht Aschbach zu 70 Prozent."

Ab Frühling 2023 sei neben einer Biogasanlage, die mit der gestern eröffneten, deutlich größeren Kläranlage kombiniert sei, auch eine Hackschnitzel-Heizanlage fertig, so Braunshofer. Diese Klimainvestitionen kosten 37 Millionen Euro, 7,3 Millionen stammen aus Landes-Umweltförderungen und der Investitionsprämie. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, werden im Trockenwerk in Ried und am Standort Klagenfurt vorübergehend alte Ölbrenner wieder in Betrieb genommen.

Dazu kommen Energiesparmaßnahmen. Die von der EU tags zuvor verlangten 15 Prozent seien nicht ohne Weiteres möglich, so Braunshofer. In Feldkirchen sei es mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen gelungen, binnen eines Jahres zehn Prozent der Energie einzusparen – vor allem mit Wärmerückgewinnung.

Gewinnspanne wird kleiner

Aber die Molkereigenossenschaft beschäftigt derzeit auch die Teuerung. Die Rohmilchpreise an die Landwirte liegen um 40 Prozent über den Preisen des Vorjahres, die Butter ist für Konsumenten um mehr als 30 Prozent teurer. "Das bedeutet für uns einen leichten Rückgang der Marge, die bei deutlich unter einem Prozent des Umsatzes liegt. Wir schwimmen also nicht im Geld", so Braunshofer.