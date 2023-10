Benkos Sportartikelhändler Signa Sports in Nöten

Turbulente Zeiten erlebt Signa Sports United (SSU), der Berliner Online-Sportartikelhändler, der über Signa Retail zur Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko gehört.

Seit dem Börsegang Ende 2021 ist der Wert von SSU von 3,2 Milliarden auf sechs Millionen Dollar abgestürzt. Anfang Oktober kündigte das Unternehmen den Rückzug von der New Yorker Börse mit Monatsende an. Und zu Beginn dieser Woche zog die Signa Holding überraschend ihre Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen Euro für SSU zurück – was nun Anlegerschützer auf den Plan ruft.

Das Unternehmen, das Fahrrad-, Tennis- und Outdoorhändler listet, erzielte 2022 mit 80 Online-Shops mehr als eine Milliarde Euro Umsatz. Die Kündigung des "Equity Commitment Letter" durch die Signa Holding sei "ungerechtfertigt", kritisierte SSU. Man habe sich auf die "verbindliche und bedingungslose Natur" der Finanzierungszusage verlassen. SSU will rechtliche Schritte gegen die Signa Holding einleiten. Ende Juni hatte SSU 180,5 Millionen Euro Halbjahresverlust vermeldet. Hohe Lagerbestände drückten auf die Preise, zudem herrsche ein Überangebot auf dem Markt. 2022 gab es 567,7 Millionen Euro Verlust, davon mussten 244 Millionen Euro beim britischen Fahrrad- und Sportartikelhändler Wiggle abgeschrieben werden.

Der Aktienkurs von SSU ist seit dem Börsegang von acht auf zuletzt 0,018 Dollar eingebrochen. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) bittet Kleinaktionäre, sich zu melden.

