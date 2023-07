Benkos Signa: Abwertung in Milliardenhöhe

Das berichtete gestern das deutsche "Handelsblatt". Das seien rund sechs Prozent des Gesamtwerts von derzeit 20,4 Milliarden Euro.

Diesem Verlust stehen aber stille Reserven aus langfristigen Zinsbindungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro gegenüber. Damit weist die Gesellschaft bereinigt trotzdem einen Gewinn von 90 Millionen Euro aus.

Ein Großteil der Top-Immobilien sind einem Insider zufolge mit einer Zinsbindung von 18 Jahren finanziert und daher von den aktuellen Zinserhöhungen nicht betroffen. Dazu sollen etwa die Luxuskaufhäuser KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München sowie das Park-Hyatt-Hotel und das Goldene Quartier in Wien gehören. Der durchschnittliche Zinssatz liegt dem Bericht zufolge bei 2,7 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper