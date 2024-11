"Benkos Konkursverfahren werden zehn bis 20 Jahre dauern"

Rene Benko und seine Konkurs- und Strafverfahren: Was darf er tun, und wie profitiert er von seinen Stiftungen?

Der Fall Benko werde ein Fall für Jahrzehnte, sagt der Chef des Gläubigerschutzverbandes Creditreform, Gerhard Weinhofer. Und er offenbare Handlungsbedarf für den Nachfolger von Justizministerin Alma Zadic. OÖNachrichten: Was ist der Status quo bei der Signa-Pleite? Gerhard Weinhofer: Es gibt mehr als 130 Insolvenzverfahren in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz, davon 34 in Österreich. Bei der wichtigsten Gesellschaft, Signa Prime, hat der Oberste Gerichtshof dem Rekurs der