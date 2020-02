Benkos Imperium wächst

Das Immobilienimperium von René Benko wird größer. Der Tiroler Investor hat über seine Signa-Gruppe mit der thailändischen Central Group die Schweizer Warenhauskette Globus um mehr als eine Milliarde Franken erworben.

Globus soll unter dem Dach der "European Luxury Department Store Group" zum Luxuswarenhaus werden. Zur Gruppe gehören bereits KaDeWe, die italienischen Kaufhäuser von Rinascente und Illum in Dänemark. Demnächst wird auch die derzeitige Leiner-Zentrale auf der Wiener Mariahilfer Straße Teil der Gruppe sein.

Der Kauf von Globus soll bis Mitte 2020 fixiert sein, sofern die Wettbewerbshüter zustimmen. Alle 2400 Beschäftigten würden übernommen, heißt es. Der bisherige Globus-Chef Thomas Herbert zieht sich in den Verwaltungsrat zurück. Sein Nachfolger wird Franco Savastano. Globus setzte zuletzt 763 Millionen Franken (714,96 Millionen Euro) um und machte Verluste. Die Gruppe hat zwölf Warenhäuser und 48 Filialen.

Der bisherige Eigentümer von Globus, der Schweizer Einzelhandelskonzern Migros, will das Geld aus dem Verkauf in den Ausbau der digitalen Vertriebskanäle sowie in Gesundheitsangebote stecken. Neben Globus trennte sich Migros auch vom Möbelhaus Interio, dem deutschen Einrichtungsspezialisten Gries Deco sowie der E-Bike-Tochter M-way.

Zur Signa-Gruppe mit 45.000 Mitarbeitern und rund 7,5 Milliarden Euro Umsatz gehören unter anderem die Warenhäuser Karstadt und Kaufhof, die Möbelkette kika/Leiner und 49 Prozent der Anteile an WAZ Ausland Holding, der Tochter der Funke-Mediengruppe.