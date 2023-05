Benko verkauft Kika/Leiner an Supernova

Die Signa-Immobiliengruppe des Tiroler René Benko verkauft mehr als 80 Grundstücke der Leiner & Kika Möbelhandels GmbH an die Supernova-Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert. Das berichtete der "Standard" am Mittwochabend. Der Deal wurde aus Unternehmenskreisen bestätigt. Der Kaufpreis soll laut "Standard" knapp 500 Millionen Euro betragen.

Benko und dessen Immobilienfirma Signa hatte vor fünf Jahren die Möbelhäuser von Kika und Leiner teilweise zu recht günstigen Preisen übernommen – unter Mithilfe des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Schon damals soll der Konkurrent um den Ankauf der Kette Frank Albert gewesen sein, dessen international tätiges Immobilienunternehmen in Graz sitzt.

Der Tiroler Unternehmer Benko hat offenbar mit zunehmenden Schwierigkeiten zu kämpfen. Zuletzt titelte der "Spiegel": "Platzt die Benko-Blase?" Heuer hat Benko bereits knapp die Hälfte der Filialen der deutschen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof verkauft, die im Oktober 2022 trotz hoher deutscher Staatshilfen insolvent geworden war. Auch die Hälfte des Berliner Luxuseinkaufszentrums KaDeWe hat Signa an einen thailändischen Handelskonzern verkauft - die Kartellbehörde muss dem Deal noch zustimmen.

Dass Signa einzelne Kika/Leiner-Standorte verkaufen will, hatte schon länger die Runde gemacht. Im Jänner berichtete der "Gewinn", dass der Signa-Konzern drei Kika/Leiner-Immobilien in Wien, Linz und Wels an ein Unternehmen der Hallmann Holding verkauft hatte. Im November war von vier bis 15 Standorten die Rede gewesen, die in Österreich auf dem Markt angeboten werden. Der Geschäftsführer der Möbelhausketten, Reinhold Gütebier, betonte damals aber, dass alle 42 Einrichtungshäuser erhalten bleiben.

