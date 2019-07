Benetton und Bahn sollen Alitalia retten

Heute, Montag, will die italienische Regierung ihre Entscheidung über die Zukunft der maroden italienischen Fluglinie bekannt geben. In italienischen Medien werden nicht nur Namen genannt. Auch Kommentare, die als Bestätigung für das Engagement gewertet werden können: So soll die Infrastrukturholding der Unternehmerfamilie Benetton, Atlantia, bis zu 40 Prozent übernehmen.

Atlantia wurde nach dem Einsturz der Brücke in Genua als Straßenbetreiber schwer kritisiert. Der Wirtschaftsminister Giovanni Tria nannte eine Beteiligung "wünschenswert". Die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) und das Wirtschaftsministerium sollen zusammen einen 35-prozentigen Anteil an der neuen Alitalia halten. Auch die US-Airline Delta wird als Mitinvestor genannt. Die insolvente Fluglinie lebt von Staatskrediten für den Flugbetrieb. Es geht um 11.000 Jobs.