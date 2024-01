Benetton: Bunte Pullover und marode Brücken

Eine schwarze Frau, die eine weißen Säugling still. Eine Nonne, die einen Priester küsst. Ein afrikanischer Bürgerkriegssoldat mit einem Oberschenkelknochen in seinen Händen. Ein sterbender Aids-Patient in den Armen seiner Familie. Ein von der Mafia Erschossener, in einer Blutlache liegender Mann, neben dem Mutter und Schwester trauern. Eine Ente im Ölteppich. Eine Jüdin, die einen Palästinenser küsst.